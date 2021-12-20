20.12.2021

2021-12-20 13:20:27

«Единая Россия» обеспечит защиту интересов людей при принятии законопроекта о медицинских сертификатах

Госдума приняла проект закона в первом чтении вместе с постановлением, которое предусматривает существенные изменения положений законопроекта — их разработала партия по итогам общественных обсуждений. В частности, Единая Россия выступила в защиту прав тех, кто переболел ковидом бессимптомно, предложила конкретизировать перечень оснований для медотвода при вакцинации, заявила о необходимости введения дополнительных мер защиты людей при проведении массовых мероприятий. Также предусмотрена защита персональных данных владельцев сертификатов и получение сертификатом теми, кто прививался иностранными вакцинами.



Серьезность ситуации с пандемией такова, что необходимо вместе бороться с болезнью, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов на пленарном заседании нижней палаты парламента 16 декабря.



Нам нужен коллективный иммунитет. У нас замечательные врачи - обученные, талантливые, храбрые. Они каждый день выходят и бьются с этой болезнью, — сказал Дмитрий Хубезов. Он отметил, что многие страны уже пошли по пути введения медицинских сертификатов. Везде зафиксирован положительный результат.



В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова поблагодарила Единую Россию за инициативу по поддержке предприятий при экономических потерях от введения ограничительных мер. Эта норма будет предусмотрена в законопроекте о медицинских сертификатах во втором чтении поправками партии.



Законопроектом предлагается установить порядок оказания услуг в случае угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, документ предусматривает что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо имеет отрицательный ПЦР-тест.



Проект закона вводит особый порядок допуска в общественные места военнослужащих, а также приравненных к ним лиц для защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Для них будет разработан специальный документ, форму которого определит Минобороны РФ или представители власти по месту прохождения службы.



Сотни тысяч обращений граждан, возмущение и горячие споры – вот уже несколько месяцев это тема номер один. Два законопроекта были внесены Правительством, обсуждались всё это время публично и в закрытом режиме – все их плюсы и очевидные минусы. Сегодня главное – не допустить ошибок, не допустить разобщения граждан, вместе побороть пандемию и вернуться к нормальной жизни. При этом сохранив принцип добровольности вакцинации, о котором не раз говорил наш Президент. - подчеркнул вице-спикер Госдумы, секретарь Московского реготделения партии Единая Россия Петр Толстой. - Законопроект о введении QR-кодов на транспорте был нами снят с рассмотрения. Вторая инициатива сегодня была принята в первом чтении. Мы подготовили и приняли вместе с законопроектом постановление, в котором прописано, что должно сделать Правительство ко второму чтению.



Изменения важные: и ПЦР-тесты, которые почему-то хотели упразднить, и запрет требовать какие-либо коды и сертификаты в МФЦ, храмах и других социально значимых учреждениях, порядок получения сертификатов теми, кто переболел, имеет антитела, но не вызывал врача. Ко второму чтению будут внесены дополнительные изменения, потому что мы слышим и учитываем обеспокоенность большинства граждан. Подчеркну, что этот закон – рамочный и временный, то есть лишь даёт право руководителям регионов вводить проверку сертификатов в случае резкого скачка заболеваемости.



Убеждён, что в решении таких сложных вопросов, когда речь идёт о жизни и здоровье людей и об их неотъемлемых правах, никакие митинговые страсти и попытки шельмования оппонентов ничего не дадут. Нужна вдумчивая совместная работа, а не навешивание ярлыков ваксеров и антиваксеров.