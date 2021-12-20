Зеленский так и не вышел за рамки роли в Слуге народа. Так считает экс-глава офиса лидера республики Андрей Богдан.

Зеленский так и не вышел за рамки роли в "Слуге народа". Так считает экс-глава офиса лидера республики Андрей Богдан.Президент Украины Владимир Зеленский переживает не самые простые времена. На повестке дня стоят вопросы, требующие незамедлительного решения, но политику не удается с ними справиться.Кроме того, лидер Незалежной так и не исполнил ключевых обещаний, данных избирателям. Из страны продолжают уезжать граждане, а ситуация на Донбассе остается крайне напряженной.В свежем интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону экс-глава офиса лидера республики Андрей Богдан подверг критике действующего президента. Деятель заявил, что Зеленский не сумел выйти за рамки телесериала "Слуга народа". Богдан убежден, что Владимир Александрович вжился в роль.Бывший соратник отметил, что до вступления на президентский пост не работал на государственной службе. Более того, политик не научился управлять страной. "Он деградирует в этом плане", — цитирует деятеля издание gordonua.com.Богдан добавил, что , по его мнению, постоянно лжет. При этом сам лидер Незалежной думает, что играет определенную роль. Эксперт назвал главную задачу Владимира Александровича — понравиться людям.