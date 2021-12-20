Интересное фото из прошлого Владимирского края. Им поделился краевед, писатель, журналист из...

Интересное фото из прошлого Владимирского края. Им поделился краевед, писатель, журналист из Юрьева-Польского Сергей Хламов.В декабре 1940 года на Московском ипподроме проводились испытания жеребцов-тяжеловозов на предельную грузоподьемность. Первое место занял тяжеловоз Гранит 1937 года рождения из породы Клейдесдаль, выращенный в колхозе "Наш путь" из старейшего села Кузьмадино Юрьев-Польского района. Гранит тогда поднял груз свыше 9 тысяч килограммов.