Общественница и преподаватель ВлГУ Елизавета Кустова обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает Октябрьский райсуд. 17 декабря главу “Дома НКО” Кустову

Общественница и преподаватель ВлГУ Елизавета Кустова обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает Октябрьский райсуд. 17 декабря главу “Дома НКО” Кустову отправили в СИЗО. Уголовное дело возбуждено по 4 части статьи 159 УК РФ по материалам УФСБ области. По версии следствия, Кустова в 2015 году вступила в сговор с Алисой Абрамовой, которая