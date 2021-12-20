В городе Радужный полицейские и представители органов местного самоуправления провели среди молодежи ежегодный межведомственный городской конкурс.

Сотрудники МО МВД России по ЗАТО г. Радужный совместно с работниками управления образования и отдела по молодежной политике и вопросам демографии ЗАТО г. Радужный организовали и провели ежегодный межведомственный городской конкурс «Гражданином быть обязан!».Конкурс прошел среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ города Радужный. Его основная задача направлена на правовое просвещение несовершеннолетних и проверку их знаний в различных областях права. Конкурсные задания содержали актуальные вопросы по различным отраслям законодательства: уголовному, административному, гражданскому, трудовому, семейному и конституционному, антикоррупционному праву.Юрисконсульт правового направления МО МВД России по ЗАТО г. Радужный капитан внутренний службы Анна Меньшикова организовала и провела совместно с работником отдела по молодежной политике и вопросам демографии Ириной Игнатосян один из этапов конкурса, посвященный знанию уголовного и административного права. Школьники увлеченно решали задачи правового характера, с энтузиазмом отвечали на вопросы сотрудника.В процессе занятия ребята смогли задать все интересующие вопросы и получили на них квалифицированные разъяснения сотрудника полиции. По итогам конкурса победители получили заслуженные грамоты и подарки.