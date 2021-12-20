Известная владимирская общественница Елизавета Кустова, глава Дома НКО, обвиняется в...

Известная владимирская общественница Елизавета Кустова, глава "Дома НКО", обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает Октябрьский районный суд областного центра. Елизавета Кустова заключена под стражу.По официальной информации Кустова обвиняется в хищении 2 миллионов рублей из бюджета Владимирской области. Это произошло с августа по ноябрь 2015-ого года при организации молодёжного добровольческого форума "Добросаммит". Елизавета Кустова - председатель регионального Молодёжного союза юристов России, действовала по предварительному сговору с Алисой Абрамовой. На тот момент- председателем комитета по молодёжной политике администрации региона. Уголовное дело возбуждено по материалам Управления ФСБ. Постановлением Октябрьского районного суда Елизавета Кустова отправлена в СИЗО. Под стражей она пробудет до 31-ого января 22-ого. О мере пресечения в отношении Алисы Абрамовой не сообщается. Есть информация, что сейчас женщина ждёт ребёнка.