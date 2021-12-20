После учёбы в вузе девушка собирается жить и работать в Коврове

Воспитанница Мелеховского детского дома, а ныне – студентка Владимирского госуниверситета 1 декабря обратилась к врио губернатора Александру Авдееву на личном приеме по вопросу обеспечения своих жилищных прав. И уже 20 декабря в ходе рабочей поездки в Ковровский район глава региона в торжественной обстановке вручил девушке ключи от новой квартиры Она получила однокомнатную благоустроенную квартиру в доме на ул. Долинной в Коврове.До этого, не имея своего жилья, девушка постоянно проживала в общежитии. Теперь планирует приезжать в свое новое личное жилье по выходным, обустраиваться.«Александр Александрович отнёсся ко мне по-отечески, спасибо ему! Эмоции невероятные. Квартира понравилась – комната светлая, потолки натяжные, всё хорошо. Ну, и после учёбы в вузе собираюсь жить и работать в Коврове», − поделилась планами счастливая студентка-новосёл.