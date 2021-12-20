Во Владимире проверили несколько точек продаж пиротехники. За пару недель до наступления праздников, сотрудники МЧС ежегодно навещают магазины салютов и петард. Ведь, неумение ими

Во Владимире проверили несколько точек продаж пиротехники. За пару недель до наступления праздников, сотрудники МЧС ежегодно навещают магазины салютов и петард. Ведь, неумение ими использоваться, а также незнание правил безопасности может привести к серьезным последствиям. Люди в форме интересуются, есть ли в магазине все необходимые сертификаты на продажу огненных забав. Выбирают на удачу ту или