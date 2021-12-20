Победителей торгов определят 24 и 25 января.

Мэрия Владимира объявила конкурс на три автобусных маршрута № 13С, 16С и 54. Победителей торгов определят 24 и 25 января. Стоимость контрактов, как и прежде, один рубль. Срок договора составит 5 лет.График работы и интервалы движения не изменятся:- 13С — с 6:30 до 21:00- 16С — с 6:10 до 22:00- 54 — с 5:50 до 20:30Машины должны иметь экокласс не ниже Евро-4. Среди требований горадминистрации – обязательное участие перевозчиков в программе обновления автопарка, а также ребрендинг под красно-белые цвета. Автобусы должны быть оснащены системой ГЛОНАСС и терминалами безналичной оплаты проезда.На данный момент на аукцион выставлены : № 1С, 4С, 6С, 7С, 9С, 11С, 12С, 13С, 16С, 17, 18С, 25, 32, 54, 55С и 56.