20 декабря ночью в деревне Кесово Меленковского района произошел пожар. Загорелся частный жилой...

20 декабря ночью в деревне Кесово Меленковского района произошел пожар. Загорелся частный жилой дом.Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось сильное задымление кровли и внутри дома. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для тушения пожара и эвакуации людей. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 40 кв. м. В результате пожара сгорела кровля и внутренняя отделка.К сожалению, на пожаре пострадала женщина 1947 года рождения. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 5 единиц техники, 17 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области