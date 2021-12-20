Распоряжение опубликовано на сайте горадминистрации 17 декабря, заранее, как и положено по закону.

Мэрия Владимира изменит схему проезда по улице Сакко и Ванцетти. Участок возле бывшей музыкальной фабрики, от Горького до Батурина сделают односторонним.Изменения вступят в силу с 31 декабря. Распоряжение опубликовано на сайте горадминистрации 17 декабря, заранее, как и положено по закону.Причина корректировки правил проезда – массовая стоянка машин на обочинах, которые создают неудобства встречному транспорту. Ожидается, что ведение одностороннего движения частично улучшит проходимость на перекрестке возле Центрального рынка.