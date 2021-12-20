За первые шесть месяцев 2021 года объем иностранных инвестиций в экономику Москвы вырос на 7% и достиг 268,5 миллиарда долларов. Устойчивый интерес к российской столице проявляют США, Германия, Франция, Италия и другие ведущие страны мира.

За первые шесть месяцев 2021 года объем иностранных инвестиций в экономику Москвы вырос на 7% и достиг 268,5 миллиарда долларов. Устойчивый интерес к российской столице проявляют США, Германия, Франция, Италия и другие ведущие страны мира.На Москву приходится половина всех накопленных иностранных инвестиций, поступивших в Россию, отметил заместитель мэра столицы по экономической политике Владимир Ефимов."Инвесторы из Германии вложили в экономику города 8,7 миллиарда долларов, Франции — 4,9 миллиарда долларов, Финляндии — 4,3 миллиарда долларов, США — 3,7 миллиарда долларов, Италии — 3,6 миллиарда долларов", – уточнил чиновник.Инвесторы из Азии также проявляют высокий интерес к Москве. За первые шесть месяцев 2021 года Сингапур вложил в российскую столицу 2,2 миллиарда долларов, Япония – почти два миллиарда, Корея – 970 миллионов, Китай – 907 миллионов.Наибольшей популярностью у иностранных инвесторов пользуются финансовые и страховые компании, промышленные и высокотехнологичные предприятия, сферы торговли и недвижимости.Ранее Владимир Ефимов сообщил, что в первые девять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года инвестиции в экономику Москвы выросли почти на 22%.Заммэра отметил, что объем инвестиций в основной капитал Москвы за последние 10 лет в 2,7 раза. Сохранить инвестиционную активность помогают меры поддержки предприятий от правительства столицы.