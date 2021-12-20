Замечательный актер и клоун Юрий Никулин стал отцом всего лишь один раз. Казалось, единственному наследнику всенародного любимца, Максиму Никулину, суждено было стать артистом – свои первые роли в кино он исполнил еще в детстве. Однако они же оказались для него последними. Максим Юрьевич, хоть и продолжил наследие отца, устроил свою жизнь совсем иначе

Замечательный актер и клоун Юрий Никулин стал отцом всего лишь один раз. Казалось, единственному наследнику всенародного любимца, Максиму Никулину, суждено было стать артистом – свои первые роли в кино он исполнил еще в детстве. Однако они же оказались для него последними. Максим Юрьевич, хоть и продолжил наследие отца, устроил свою жизнь совсем иначеЗнаменитые цирковые супруги Юрия и Татьяна Никулины стали родителями в 1956 году. Спустя годы наследник пары вспоминал, что видел своих родителей всего пару месяцев в году. Пока Юрий и Татьяна усердно работали и были в разъездах, их сына воспитывала бабушка. А его отношения с отцом не всегда складывались легко.Долгие годы Никулин-младший обижался на родителя из-за того, что тот имел привычку выручать всех. Юрий Владимирович не раз становился жертвой халявщиков, которые хотели нажиться на его доброте, но продолжал помогать людям. Меж тем его семья съехала из коммуналки только тогда, когда Максим учился уже в девятом классе. Скромного Никулина, пришедшего хлопотать за очередных знакомых, чуть ли не силой заставили написать заявление на отдельную квартиру для его семьи.Лед между отцом и сыном растаял только спустя годы. Максим Юрьевич сблизился с родителем благодаря совместной работе в цирке, понял его и отпустил старые обиды. К слову, Никулин-младший не оставил детище отца даже после его кончины.Многие ждали, что сын всенародного любимца пойдет по его стопам. В 12 лет наследник актера появился в "Бриллиантовой руке", а в 16 лет сыграл в фильме "Точка, точка, запятая...". Несмотря на то, что благодаря знаменитому имени Максима наверняка с руками оторвал бы любой театральный вуз, он решил не становиться актером. Однако от судьбы Никулин-младший все равно не ушел. В середине 90-х наследник знаменитого клоуна оставил успешную карьеру журналиста, чтобы работать в цирке на Цветном бульваревместе с родителем. А когда Юрий Владимирович ушел из жизни, его сын возложил на себя отцовские обязанности генерального директора цирка – эту должность он занимает до сих пор.Несмотря на то, что Максим Юрьевич счастлив в браке больше 35 лет, его личная жизнь складывалась непросто. В первый раз сын артиста женился на школьной подруге, с которой быстро развелся. Вторая супруга родила ему первую дочку, Марию, но сбежала в Германию, забрав с собой ребенка. Только с третьей женой, Марией, наследник актера обрел свое счастье. В 1986 году у пары родился сын Юрий, а через два года на свет появился Максим-младший.Сейчас сыну легендарного артиста 65 лет. В жизни Максима Юрьевича есть любящая семья, пять замечательных внуков и любимое дело. Кроме того, наследник легендарного клоуна уже много лет является гражданином Монако, как и его супруга. В свое время Никулин и его жена получили гражданство во Франции, а потом, благодаря дружбе с принцессой Монако Стефанией, перебрались в княжество и стали подданными. В Монако у Никулиных есть своя квартира неподалёку от княжеского дворца.