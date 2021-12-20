Злоумышленник, являясь коммерческим директором организации, которая фактически не вела хозяйственно-финансовой деятельности, предлагал гражданам юридические услуги самого широкого спектра...

Полицейские Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в нескольких эпизодах мошенничества в особо крупном размере и легализации денежных средств.Установлено, что злоумышленник, являясь коммерческим директором организации, которая фактически не вела хозяйственно-финансовой деятельности, предлагал гражданам юридические услуги самого широкого спектра. С одним из потерпевших мужчина заключил договор на оказание юридических услуг по сопровождению уголовного дела, за что получил в качестве аванса 5 миллионов рублей. Имитируя деятельность, злоумышленник неоднократно предоставлял поддельные документы, якобы свидетельствующие об исполнении обязательств по заключенному договору.Кроме того, подозреваемый заключил с одной из фирм агентский договор, целью которого являлось возникновение права собственности фирмы на земельный участок в Московской области с расположенными на нем объектами недвижимости стоимостью 25 миллионов рублей. В качестве предоплаты он получил денежные средства в размере 7,5 миллионов рублей на приобретение недвижимого имущества, однако в установленный срок своих обязательств не исполнил, а деньгами распорядился по своему усмотрению.Часть похищенных средств подозреваемый легализовал путем приобретения через аффилированное лицо автомобиля премиум-класса.Следственным управлением УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ и частью 3 статьи 174.1 УК РФ. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В ходе обыска по месту проживания мужчины оперативники обнаружили и изъяли часть похищенных денежных средств, автомобиль и дорогостоящие вещи, на которые в настоящее время Кузьминским районным судом г. Москвы наложен арест.Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных фактов незаконных деяний и возможных соучастников задержанного.Если вы пострадали от действий данного лица, просьба обратиться в УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве по телефонам: (495) 376-66-66; (495) 657-65-65, единый номер мобильных операторов – 102.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18