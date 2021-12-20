Злоумышленник, находясь в подъезде дома в Большом Тишинском переулке, обнаружил, что входная дверь в одну из квартир не закрыта, и проник в помещение...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в хищении дорогостоящих наручных часов и обуви из квартиры в центре Москвы.Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь в подъезде дома в Большом Тишинском переулке, обнаружил, что входная дверь в одну из квартир не закрыта. В то время, пока хозяева спали, он тайно похитил из жилища наручные часы известного бренда стоимостью 400 тысяч рублей, а также несколько пар кроссовок, после чего скрылся. Общий материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и на Кутузовском проспекте задержали его. Им оказался 35-летний приезжий из другого региона России. Часть похищенного имущества у злоумышленника изъята.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60