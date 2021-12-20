По предварительным данным, злоумышленники звонили пожилым людям и сообщали, что в связи с проводимой денежной реформой им необходимо заменить находящиеся на руках банкноты.

«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с оперативниками Московского уголовного розыска, коллегами из Архангельской и Вологодской областей задержали участников группы, подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионеров.По предварительным данным, злоумышленники звонили пожилым людям и сообщали, что в связи с проводимой денежной реформой им необходимо заменить находящиеся на руках банкноты. Затем к доверчивым пенсионерам приезжали курьеры, так называемые дропы, и забирали их сбережения.Соучастники использовали и другие схемы обмана. Например, рассказывали гражданам о якобы положенной им компенсации за санаторно-курортное лечение, для получения которой требуется заплатить определенный взнос. Переданные потерпевшими деньги аферисты похищали.Кроме того, участники группы под видом социальных работников под разными предлогами заходили в квартиры пенсионеров. Пока один отвлекал хозяина, другой похищал из жилища деньги.По имеющейся информации, каждый из сообщников выполнял определенную роль: от выбора будущей жертвы до распределения похищенного. Известно, что новые участники проходили инструктаж по способам конспирации и действиям в разных ситуациях.Следователями следственных подразделений органов внутренних дел Москвы, Санкт-Петербурга, Северодвинска и Вологды возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.Полицейские в ходе кропотливой работы вышли на след злоумышленников и при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали троих подозреваемых в столице и на территории Смоленской области.В результате обысков по их местам жительства изъяты денежные средства, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел.Полицейские предполагают, что задержанные могут быть причастны к десяткам фактов противоправных деяний, ущерб от которых составляет несколько миллионов рублей.Одна из участниц группы также подозревается в хищении денежных средств со счетов клиентов банка. Используя копии паспортов третьих лиц, она обманным путем оформляла кредиты и обналичивала деньги.В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются мероприятия, направленные на выявление всех эпизодов их криминальной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк