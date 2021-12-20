Николай Ефимович Панкратов активно участвует во всех мероприятиях, проводимых Советом ветеранов, передает молодым сотрудникам полиции богатый профессиональный и жизненный опыт.

Сегодня, 20 декабря, отмечает свой 75-летний юбилей председатель совета ветеранов правоохранительных органов ЗАТО г. Радужный Николай Ефимович Панкратов.Николай Ефимович родился в селе Сурома Суздальского района, в рабоче-крестьянской семье. По окончании средней школы работал в колхозе, после службы в армии был принят в пожарную часть города Владимира. В 1970 году поступил в школу подготовки начальствующего состава МВД и успешно закончил обучение. По распределению был направлен в город Покров Владимирской области на должность инспектора уголовного розыска. В 1973 году был назначен в исправительно-трудовое учреждение города Владимира на должность начальника отряда. В 1982 году капитан милиции Панкратов был назначен на должность начальника отделения вневедомственной охраны рабочего поселка Владимир-30.Принципиальный и высокопрофессиональный специалист, он своим трудом отстаивал авторитет своего отделения, всегда находя взаимопонимание с людьми и успешно сотрудничая с другими службами города. На этой должности Николай Ефимович прослужил до 1991 года и с почетом ушел на пенсию с выслугой 25 лет.Сегодня Николай Ефимович уже более десяти лет возглавляет Совет ветеранов правоохранительных органов ЗАТО г. Радужный. Он активно участвует во всех мероприятиях, проводимых городским советом ветеранов, особое внимание уделяет патриотическому воспитанию подрастающего поколения, передает молодым сотрудникам полиции богатый профессиональный и жизненный опыт.Николай Ефимович – отличный семьянин, воспитал двух дочерей, сейчас активно наставляет на жизненный путь двоих внуков. И всегда рядом его жена Антонина Борисовна, которая бок о бок разделяла с ним тяготы и лишения милицейской службы.Руководители МО МВД России по ЗАТО г. Радужный поздравили Николая Ефимовича Панкратова с 75-летним юбилеем, выразив особую признательность и благодарность за многолетнюю и самоотверженную службу и работу в ветеранском движении, пожелав крепкого здоровья и оптимизма на долгие годы.