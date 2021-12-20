Постановка Максима Лакомкина по мотивам произведений Маркуса Зусака. В ее основе – идея о том, что даже в самые темные времена можно найти свет.

Постановка Максима Лакомкина по мотивам произведений Маркуса Зусака. В ее основе – идея о том, что даже в самые темные времена можно найти свет.Война, голодные и страшные годы… Множество детей остались без родителей.Маленькая Лизель попадает в чужую семью под Мюнхеном.Спектакль, доказывающий, что люди, даже в самых трудных условиях остаются людьми, и все рамки – условны. Немцы и евреи, католики и протестанты, черные и белые, любой человек – все мы равны….… особенно перед лицом Смерти."Герои моего спектакля, они как бы в "домике" – есть у меня в спектакле такой образ. Они его носят с собой везде и всегда. В большом и бурлящем потоке жизни они пытаются найти себе местечко на окраине, где можно просто тихо жить и творить свою маленькую историю, не растворяясь в большом потоке. Мы все растворяемся в нем, и в этом есть некая безысходность. О чем-то таком мой спектакль. О фашизме конкретно я не говорю, скорее об обществе. Не о его жестокости, а о том, что мы так созданы: "те, кто не с нами, те против нас". 99% людей устроены так: "либо ты со мной, либо ты не со мной".Программа мероприятия:13:00 – пресс-показ спектакля15:30 – конференция с участием художественного руководителя, Олега Леушина, режиссера Максима Лакомкина и артистов спектакляРежиссер: Максим ЛакомкинВ спектакле заняты:з.а. России Карина Дымонтз.а. России Сергей БородиновАндрей СанниковОльга АвиловаАлина ДмитриеваВадим СоколовЕгор КучкаровКонтакты:+7(962)947-02-80 Ольга+7(925)317-05-69 Екатерина