В видеосервисе Wink доступен для просмотра цикл познавательных видеороликов «Кибербезопасность для детей и взрослых». Мини-фильмы, каждый из которых посвящен одной из распространенных

В видеосервисе Wink доступен для просмотра цикл познавательных видеороликов «Кибербезопасность для детей и взрослых». Мини-фильмы, каждый из которых посвящен одной из распространенных виртуальных угроз, сняты режиссером Даниилом Бергером и творческим объединением «Группа товарищей». Большая часть юных актеров — воспитанники театральных студий при Центральном доме актера имени А. А. Яблочкиной. Консультировали создателей сериала в том числе эксперты по кибербезопасности компании «Ростелеком-Солар».