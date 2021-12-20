Сегодня, 20 декабря, на заседании Общественного совета при Минцифры России обсудили ключевые...

Сегодня, 20 декабря, на заседании Общественного совета при Минцифры России обсудили ключевые вопросы деятельности министерства. Совещание провел заместитель генерального директора - руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель Общественного совета при Минцифры России Рифат Сабитов.На повестке — мониторинг деятельности и оценка эффективности работы общественных советов при федеральных органах исполнительной власти; доклад об организации и функционировании в ведомстве системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства; план работы Общественного совета при Минцифры РФ на 2022 год, сообщает ГТРК "Ставрополье".Впервые на заседании выступил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Он рассказал о приоритетных направлениях деятельности и задачах министерства.Общественный совет при Минцифры России является совещательно-консультативным органом, его состав был обновлен в ноябре 2020-го.Совет возглавляет председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Рифат Сабитов.Фото: https://digital.gov.ru/ru/