Днем температура будет держаться в пределах 15-21 градусов мороза, ночью опускать до минус 35....

Днем температура будет держаться в пределах 15-21 градусов мороза, ночью опускать до минус 35. Будьте готовы к смене температурного фона, который в эти дни был почти на 6 градусов выше нормы. В областном центре , напомним, организована круглосуточная уборка снега с улиц. К услугам жителей "горячая линия", где можно пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов. В рабочие дни можно звонить с 8:30-17:00.