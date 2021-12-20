Участники группы обвиняются в незаконном сбыте крупных партий кокаина, гашиша и метадона на территории г. Москвы, Московской, Ивановской и Ярославской областей...

«Следственным департаментом МВД России окончено предварительное расследование уголовных дел в отношении участников межрегиональной организованной группы. Они обвиняются в незаконном сбыте крупных партий кокаина, гашиша и метадона на территории г. Москвы, Московской, Ивановской и Ярославской областей.В ходе расследования установлено, что криминальная организация создана не позднее в 2018 года и функционировала до июля 2020 года. В ее состав вошли пятеро жителей Москвы и Ивановской области. Они осуществляли сбыт наркотических средств как своим знакомым, так и дистанционно через интернет-магазины. Для этих целей фигуранты арендовали помещения, которые оборудовали для незаконного хранения наркотических средств и их фасовки с целью последующего сбыта. Координация действий сообщников осуществлялась с помощью интернет-мессенджеров, обладающих функциями шифрования сообщений и осуществления анонимных звонков.В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Следственного департамента МВД России, ГУНК МВД России и их коллегами из ГУ МВД России по г. Москве и УМВД России по Ивановской области, в июле 2020 года деятельность группы была пресечена. Задержаны четверо ее активных участников.В ходе расследования уголовного дела проведен значительный объем следственных и процессуальных действий. Установлены и допрошены более 70 свидетелей, осуществлен ряд обысков, в результате которых изъяты наркотические средства в крупных размерах, оборудование для их фасовки, средства связи и банковские карты, а также несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и боевая граната. Проведено более 50 различных судебных экспертиз, в том числе комплексные и комиссионные: химические, трасологические, дактилоскопические, генетические, почерковедческие, компьютерные, фоноскопические, психолого-психиатрические. Их выводы позволили следователям получить доказательства причастности всех фигурантов к инкриминируемым деяниям.Следователем управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств Следственного департамента МВД России троим участникам организованной группы, в зависимости от роли каждого из них, предъявлены обвинения в совершении нескольких эпизодов преступлений, предусмотренных статьями 228.1, 222, 222.1 УК РФ.Уголовное дело, состоящее из 50 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В настоящее время устанавливаются личности всех соучастников и другие эпизоды противоправной деятельности.Ранее Генеральной прокуратурой Российской Федерации утверждено обвинительное заключение и направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении еще одного участника указанной организованной группы, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело в отношении него будет рассмотрено судом в особом порядке», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.