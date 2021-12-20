Злоумышленник, арендующий одну из комнат в съемной квартире на Большой Черемушкинской улице, беспрепятственно похитил денежные средства и документы у другого жильца...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Академическому району задержали подозреваемого в краже денежных средств и документов у гражданина.Установлено, что в съемной квартире на Большой Черемушкинской улице злоумышленник, арендующий одну из комнат, беспрепятственно похитил денежные средства и документы у другого жильца, пока тот спал в своей комнате. Общая сумма похищенного составила около 940 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 37-летнего приезжего. Похищенные документы, а также часть денежных средств изъяты и будут возвращены владельцу.Следствием ОМВД России по Академическому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56