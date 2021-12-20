Один из злоумышленников сообщил потерпевшей, что она подозревается в краже, и предложил ей избежать ответственности, заплатив 200 тысяч рублей...

«Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по СВАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Марфино задержали троих подозреваемых в мошенничестве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Оперативниками установлено, что один из фигурантов уголовного дела позвонил потерпевшей и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что женщина подозревается в краже, совершенной некоторое время назад. После чего предложил ей избежать ответственности и заплатить 200 тысяч рублей.При встрече на Ботанической улице двое злоумышленников забрали у женщины паспорт и часть суммы, пояснив, что отдадут документ после передачи второй части денег. После чего скрылись с места происшествия, а потерпевшая обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых при передаче второй части денег. Через некоторое время оперативники задержали еще одного соучастника противоправного деяния. Установлено, что подозреваемые не являются сотрудниками полиции. В настоящее время паспорт потерпевшей изъят и возвращен владелице.Следствием ОМВД России по району Марфино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 «Мошенничество». Санкции, предусмотренные данной статьей, подразумевают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29