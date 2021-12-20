Объём уголовного дела составляет 24 тома.

Камешковский районный суд продлил арест Дмитрию Копылову, похитившему осенью 2020 года семилетнего школьника Савелия, на шесть месяцев. Мужчина обвиняется в , а также ряде других тяжких преступлений.«Свою причастность к инкриминируемым противоправным деяниям он не оспаривает. Социально значимыми связями не обременён. Объём уголовного дела составляет 24 тома», - уточнили в пресс-службе райсуда.Следующее заседание состоится 27 декабря. Из-за того, что речь идёт о преступлении против детей, процесс пройдёт в закрытом режиме.