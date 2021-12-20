Судебные приставы Гусь-Хрустального района взыскали более 10 млн рублей с местного арматурного завода в адрес нижневартовской компании. Как сообщает служба судебных приставов, завод

Судебные приставы Гусь-Хрустального района взыскали более 10 млн рублей с местного арматурного завода в адрес нижневартовской компании. Как сообщает служба судебных приставов, завод накопил многомиллионный долг за нарушение сроков поставок перед компанией – специализированном дочернем обществе ПАО «НК «Роснефть». Постановление о возбуждении исполнительного производства было вручено представителю арматурного завода – должника, разъяснены последствия неисполнения требований