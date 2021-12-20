В 2021 году энергетики зафиксировали резкий рост числа хищений крышек люков тепловых сетей. Только за последний месяц украдено 14 люков, а всего за год пропало 56 штук. Для сравнения: в прошлом

В 2021 году энергетики зафиксировали резкий рост числа хищений крышек люков тепловых сетей. Только за последний месяц украдено 14 люков, а всего за год пропало 56 штук. Для сравнения: в прошлом году был установлен 21 факт хищения. Последний факт правонарушения был зафиксирован 20 декабря на улицах Асаткина и Хирурга Орлова. Самыми проблемными районами остаются улицы