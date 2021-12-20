В Государственную Думу России внесли законопроект об ужесточении наказания для представителей власти за пытки и принуждение людей к даче показаний с помощью запугивания. Об этом сообщили в ..

В Государственную Думу России внесли законопроект об ужесточении наказания для представителей власти за пытки и принуждение людей к даче показаний с помощью запугивания. Об этом сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.Авторы документа предлагают лишать мучителей свободы на срок до 12 лет. Кроме того, документ предусматривает перенос данного вида преступлений в разряд "особо тяжких". Переступивших закон будут судить по уголовной статье "Принуждение к даче показаний", сообщают "".