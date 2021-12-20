Из-за обрыва на линиях 2 дня без энергоснабжения оставались несколько населённых пунктов. В том...

Из-за обрыва на линиях 2 дня без энергоснабжения оставались несколько населённых пунктов. В том числе деревня Неклюдово. Как пережили это время люди, расскажет Мария Платанюк.Супруги Земцовы, Николай и Татьяна, грустно шутят: "Ходим, как шахтёры". Топливо на период отключений- рядом. Не уголь. Дрова. Стоят под дверью. 2 дня пока Неклюдово, как и ряд других деревень в Гусь-Хрустальном районе, оставалось без света,, спасала только русская печь. В ней готовили и еду. Балонный газ дорог. Экономят.- Топится дровами. Отопление как и раньше- водяное. Вот видите, насос стоит. Без него наша квартира вообще не отапливается.По словам людей, оказались практически в энергетической блокаде. В Неклюдове, отмечают жители, "всё завязано на электричестве". От него зависит и работа местной водонапорной башни.Татьяна Христофорова, жительница деревни Неклюдово:- Она зависит от электричества. Если нет электричества, значит, нету воды. Когда свет включают, в течение 50 минут она также заряжается автоматически и подаётся водоснабжение. А без него- нету света, нету ничего.Во второй половине дня в субботу шли уже вторые сутки без света. Люди оставались и без отопления. А ещё без связи. Телефоны разряжены. А если придётся вызвать скорую? "Впотьмах" ходили и на "защиту от ковида".Татьяна Земцова, жительница деревни Неклюдово:В медпункт ходили вакцинироваться, так медсестра принесла фонарь на батарейках, чтобы мы хотя бы как люди друг друга видели))По словам жителей деревни, аварии происходят довольно часто. В дни отключений, рассказывают неклюдовцы, детей отправляют в школу к 10. А уроки приходится сокращать. От перебоев устали и взрослые, и дети.Галина Крылова, жительница деревни Неклюдово:- У нас в доме женщина с ребёнком. 3 месяца ему. Его же купать надо. У меня внук, в четвёртый класс ходит. Как мы без света учим уроки?Людмила Власенко, жительница деревни Неклюдово:- Я новый человек. Живу 8 лет. Я такого безобразия нигде не видела. Я не могу понять даже, почему постоянно нет света.А кто-то из жителей из-за проблем на сетях вынужден копить на новую бытовую технику.Владимир Скорочкин, житель деревни Неклюдово:- Отключения постоянные. В апреле были перепады напряжения. У меня загорелся холодильник. Сгорела комната.В сумерки в деревне Неклюдово погрузился и местный магазин. Здесь продают не только промтовары, но главное продукты. По словам продавцов, холод пока ещё держат низкотемпературные лари. Их стараются не открывать.Теперь предстоит оценить убытки. И если для круп и консервов, такие условия не страшны. То, как быть с той же "Докторской" и мороженым? В "тёмную пятницу", по словам Анны Зориной и замок пришлось повесить "вне графика".- Естественно, ничего не видно. Ни калькулятора, ничего. Касса не работает. Пришлось закрыться раньше накануне. Во сколько? Примерно в 16.30.Без энергоснабжения оставались и сельхозпредприятия. Это деревня Потоповская. Кооператив "Крестьянское подворье Мещёры". Только коров- 200 голов. 50- дойные.Александр Ладышкин, участник кооператива "Крестьянское подворье Мещёры":- Нету ни света, ни воды не набрать. Используем генератор, чтобы это осуществить, тяжело, конечно, справляться.. Коровы получали воду в свободном доступе, а сейчас по выдаче.Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура уже в выходные организовала проверку по факту перебоев в энергоснабжении района. Известно, что на сетях произошёл обрыв кабеля, который питает, в том числе и деревню Неклюдово. Место разрыва установили. Аварию ликвидировали. И после 17.00 началось поэтапное подключение населенных пунктов. Люди записали слова благодарности энергетикам. Ведь к месту аварии специалистам пришлось добираться на снегоходах.Татьяна Христофорова, жительница деревни Неклюдово:- К нам пришёл в дома свет, мы хотим выразить большую благодарность журналистам, которые сегодня приезжали к нам. И огромную благодарность выразить энергетикам, которые нам дали свет. Со светом будет тепло, вода, пища. Спасибо вам большое!Что касается Неклюдово, "из сумрака" деревня вышла в субботу. В 18.20. Люди надеются, что перед новым годом и в сами праздники эксцессов не будет. Как показывает практика, без света здесь останавливается жизнь.Мария Платанюк, Андрей Синягин. "Вести-Владимир"