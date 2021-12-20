В Киржач сегодня приедет главный волшебник страны - Дед Мороз из Великого Устюга. Посетить город...

В Киржач сегодня приедет главный волшебник страны - Дед Мороз из Великого Устюга.Посетить город Дед Мороз пообещал на встрече с киржачским меценатом Евгением Фёдоровым, недавно он посетил резиденцию волшебника. На владимирской земле у Деда Мороза - плотная программа. В 5 вечера на центральной площади пройдут народные гуляния и вместе с волшебником киржачане зажгут главную новогоднюю ёлку города. В детском театре "Совенок" еще до приезда большого гостя был установлен почтовый ящик для писем Деду Морозу. И сегодня он исполнит все детские пожелания. О визите Деда Мороза расскажем в наших выпусках.