В Костромской области в рамках инвестиционного проекта завершена модернизация энергоблока на ГРЭС. Торжественная церемония запуска прошла при участии генерального директора ПАО «Интер ..

В Костромской области в рамках инвестиционного проекта завершена модернизация энергоблока на ГРЭС. Торжественная церемония запуска прошла при участии генерального директора ПАО «Интер РАО» Бориса Ковальчука, министра энергетики Николая Шульгинова и губернатора Костромской области Сергея Ситникова.«Реализация проекта позволила существенно повысить надёжность, экономичность и экологичность энергоблока. Отмечу, что при реновации было использовано российское оборудование компании «Силовые машины», - отметил Николай Шульгинов.Старт реконструкции Костромской ГРЭС был дан в августе прошлого года. Объёмы вложений составят 88 млрд рублей. Блок №8 на Костромской ГРЭС - «первенец» в рамках большой программы, одобренной Президентом Владимиром Путиным.«Символично, что масштабная модернизация стартовала с флагмана нашей системы - одной из крупнейших станций в Европе. В общей сложности на объекте будет обновлено восемь блоков», - добавил Борис Ковальчук.В целом величина мощности станции составит 2640 МВт. Валовый региональный продукт увеличится на 10%, а бюджет Костромской области получит порядка 7 млрд налоговых поступлений.Костромская ГРЭС формирует 14% в объеме отгрузки промышленного производства.Для поддержки проекта в регионе принят закон, позволяющий с 1 января следующего года применять инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций.