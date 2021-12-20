На пожаре в Меленковском районе пострадала пенсионерка. В ночь на 20 декабря в деревне Кесово загорелся частный жилой дом. Как сообщают в МЧС области, звонок в пожарную охрану был сделан

На пожаре в Меленковском районе пострадала пенсионерка. В ночь на 20 декабря в деревне Кесово загорелся частный жилой дом. Как сообщают в МЧС области, звонок в пожарную охрану был сделан несвоевременно. К приезду огнеборцев дом был заполнен дымом. Пожарные ликвидировали возгорание на 40 квадратных метрах. Сгорела кровля и внутренняя отделка. На пожаре пострадала 74-летняя хозяйка