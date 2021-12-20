Специалисты агентства недвижимости Доли.ру исследовали рынок продажи комнат в России.
Специалисты агентства недвижимости "Доли.ру" исследовали рынок продажи комнат в России.
Как оказалось, рынок покупки и продажи отдельных комнат, а не квартир целиком, до сих пор активен в России. Больше всего таких предложений насчитали в Санкт-Петербурге. В Северной столице на продажу выставлены 1151 комнат, что составляет почти 15% от общего объема всех предложений в 15 российских городах-миллионниках, в которых проводилось исследование.
Несмотря на то, что Москва не вошла даже в первую тройку городов по числу выставленных комнат, именно ей довелось установить своеобразный рекорд. Самая дорогая комната выставлена на продажу именно в столице.
За 14,2 миллиона рублей покупателя ждет комната площадью в 19 с половиной квадратных метров в трехкомнатной квартире в Пресненском районе города. В среднем же в городе комнаты выставлены на продажу за 4,68 миллиона рублей.
В Санкт-Петербурге средняя стоимость выставленной на продажу комнаты установлена на уровне 2,78 миллиона рублей. На третьей строчке стоит Казань, в которой за комнату покупателю предстоит выложить порядка 1,64 миллиона рублей.
Ну а самый дешевый лот – 12-метровую комнату – нашли в доме на Комбинатской улице Омска. За нее просят всего 120 тысяч рублей.
Город
Число комнат в продаже
Средняя стоимость объекта, руб
Средняя стоимость за, м2
Средняя площадь, м2
Москва
420
4 682 660
303 084
15,45
Санкт-Петербург
1151
2 787 684
155 302
17,95
Новосибирск
508
734 935
54 886
13,39
Екатеринбург
615
787 505
59 931
13,14
Казань
168
1 645 255
109 976
14,96
Нижний Новгород
331
778 444
50 630
15,375
Челябинск
251
450 982
27 616
16,33
Самара
580
590 163
39 848
14,81
Омск
485
502 098
36 636
13,705
Ростов-на-Дону
635
776 019
48 806
15,9
Уфа
406
966 283
66 870
14,45
Красноярск
500
620 139
39 274
15,79
Воронеж
538
539 896
37 285
14,48
Пермь
691
634 997
42 164
15,06
Волгоград
718
538 717
43 733
15,51