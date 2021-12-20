К новому году готовятся города и районы. В Муром уже приехала главная новогодняя ёлка. Её нашли в...

К новому году готовятся города и районы. В Муром уже приехала главная новогодняя ёлка. Её нашли в Борисоглебском сельском поселении, в одном из частных дворов.Статная красивая "селянка" выросла в Борисове. Подарить городу на Оке новогоднюю красавицу решили местные жители. Как сообщает Муром24, сотрудники муниципального предприятия "Благоустройство" проделали буквально "ювелирную" работу. Специалисты аккуратно спилили многометровое дерево и бережно доставили его по узким муромским улочкам. Уже скоро символ праздника заиграет красочными огнями.