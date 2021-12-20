Утром 20 декабря в Муроме произошел пожар в кафе “Пит-Стоп”. Заведение находится на перекрестке улиц Куликова и Воровского. На место выехали пожарные подразделения – 3 спецмашины и 12

Утром 20 декабря в Муроме произошел пожар в кафе “Пит-Стоп”. Заведение находится на перекрестке улиц Куликова и Воровского. На место выехали пожарные подразделения – 3 спецмашины и 12 человек личного состава. К приезду пожарных из-под кровли валил дым. Огнеборцы ликвидировали возгорание на 2 квадратных метрах и не дали пламени распространиться. Обошлось без пострадавших. Причину пожара