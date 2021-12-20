В рамках широкомасштабной профилактической акции, направленной на повышение детской дорожной безопасности, ГИБДД города Москвы напоминает всем участникам дорожного движения о строгом соблюдении ПДД...

В рамках широкомасштабной профилактической акции, направленной на повышение детской дорожной безопасности, ГИБДД города Москвы напоминает всем участникам дорожного движения о строгом соблюдении ПДД.По итогам 11 месяцев 2021 года на территории столицы зарегистрировано 717 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, в которых 10 детей погибли и 758 получили различные ранения.Больше всего детей пострадали на востоке Москвы – 105 раненых в 98 дорожно-транспортных происшествиях; в Южном административном округе – 86 раненых в 79 ДТП и на западе столицы – 85 раненых в 80 авариях.Меньше всего несовершеннолетних участников дорожного движения пострадало на территории Зеленоградского административного округа. Здесь за указанный период произошло 17 ДТП, в результате которых 17 детей получили различные травмы.В целях профилактики подобных происшествий и повышения безопасности дорожного движения с 20 декабря 2021 года под эгидой Госавтоинспекции города Москвы стартует общегородское профилактическое мероприятие «Зимние каникулы».Сотрудники ГИБДД проведут различные профилактические мероприятия с учениками и воспитанниками образовательных организаций, в том числе с использованием дистанционного формата.Также запланировано проведение различных мероприятий, направленных на повышение детской безопасности в жилых зонах и вблизи учебных заведений, тематические лекции с представителями и сотрудниками автопредприятий, в частности – об особенностях движения при перевозке детей.Сотрудники дорожного надзора проведут обследование подъездных путей и проверят состояние технических средств регулирования дорожного движения на территориях, прилегающих к образовательным организациям.Управление ГИБДД Москвы напоминает, что взрослым необходимо быть более внимательным к вопросам детской безопасности. Объясните детям, как опасны дорога и невнимательное поведение на ней, подавайте положительный пример в соблюдении Правил дорожного движения. Во время поездки на автомобиле с ребенком используйте специальные удерживающие устройства. Будьте бдительны при движении на внутридворовых территориях и вблизи возможного появления детей: скверы, парки, детские площадки, поликлиники.Не пренебрегайте здоровьем и жизнями маленьких участников дорожного движения!Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81