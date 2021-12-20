Вязниковская районная больница получила лицензии сразу на три объекта – фельдшерско-акушерские пункты: в с. Сергиевые-Горки, д. Осинки и д. Октябрьская.

Алексей Говырин объявил о получении лицензий ФАПами в Вязниковском районе.Вязниковская районная больница получила лицензии сразу на три объекта – фельдшерско-акушерские пункты: в с. Сергиевые-Горки, д. Осинки и д. Октябрьская. Новые ФАПы были построены в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», главные цели которого – развитие сети медорганизаций первичного звена и обеспечение доступности населению медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в удаленных деревнях и селах.«Мы получили лицензии на ФАПы, запланированные к открытию еще год назад. К сожалению, программа строительства новых ФАПов несвоевременно выполнялась по многим причинам, в том числе из-за пандемии. Я как депутат сначала Законодательного собрания, сегодня Госдумы держал этот вопрос на контроле, и мы победили – работа доведена до конца! До Нового года ФАПы смогут принять первых пациентов, общей численностью 2 тысячи человек», - отметил Алексей Говырин.