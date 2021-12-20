Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Блэкаут в Неклюдове Два дня без света, тепла и воды......

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Блэкаут в НеклюдовеДва дня без света, тепла и воды... Как пережила "блэкаут" деревня Неклюдово Гусь-Хрустального района?- Непрерывное образованиеВ Коврове начнут готовить инженеров-машиностроителей уже со школьной скамьи. Итоги четырёхстороннего соглашения.- Губернаторская ёлка!Приглашение в сказку и сладкий подарок каждому. В регионе прошла первая губернаторская ёлка.