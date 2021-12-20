Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Блэкаут в Неклюдове
Два дня без света, тепла и воды......
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Блэкаут в Неклюдове
Два дня без света, тепла и воды... Как пережила "блэкаут" деревня Неклюдово Гусь-Хрустального района?
- Непрерывное образование
В Коврове начнут готовить инженеров-машиностроителей уже со школьной скамьи. Итоги четырёхстороннего соглашения.
- Губернаторская ёлка!
Приглашение в сказку и сладкий подарок каждому. В регионе прошла первая губернаторская ёлка.