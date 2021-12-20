«Поколение М» запускает экопросветительскую программу с Московским зоопарком

«Поколение М» запускает всероссийскую экопросветительскую программу с Московским зоопарком в рамках флагманского благотворительного проекта МТС. Дети и подростки в возрасте от 6 до 14 лет смогут пройти интерактивный онлайн-курс от известных исследователей и ученых, посвященный природным зонам России, особенностям их флоры и фауны, а также поучаствовать в творческом конкурсе, победители которого приедут в Москву на индивидуальную экскурсию и мастер-класс от сотрудников зоопарка.Владимирским школьникам предлагается посмотреть интерактивный онлайн-курс на платформе , посвященный изучению Арктики, Тайги, Тундры, лесов и степей. Из они не только узнают интересные факты о климате, растениях и обитателях природных территорий, но и получат интересные и веселые задания в виде мини-квизов, танцевальных челленджей и других вовлекающих форматах, чтобы закрепить знания и потренировать внимательность. Кроме того, в каждом видео сотрудники Московского зоопарка знакомят ребят с основами экологичного образа жизни и подкрепляют необходимость следовать ему научной базой.Все желающие дети и подростки из любого региона страны также смогут принять участие в специальном конкурсе, для этого необходимо выполнить задание ведущих, например, создать поделку из старых вещей или рисунок на заданную тему, и загрузить результат на страницу конкурса. Жюри соревнования выберет лучшие работы, победители получат уникальную возможность оказаться за кулисами Московского зоопарка: встретиться с зоологами и киперами, побывать на специальном тренинге животных.«Сегодня темы экологии и защиты окружающей среды актуальны для всех: от глав государства и предприятий крупного бизнеса до каждого человека. Сортировка мусора, отказ от одноразовой посуды и пластиковых пакетов, сбор вторсырья, участие в эковолонтерских программах уже стали неотъемлемой частью жизни многих российских семей, но мы также понимаем, как много еще нужно сделать, чтобы осознанное потребление и защита окружающей среды стали нормой для каждого члена нашего общества. И мы уверены, что начинать эковоспитание нужно с детства, именно на это нацелена наша экопросветительская программа с Московским зоопарком. В духе «просто о сложном» ребята не только получат комплексные знания о богатой природе России, но и убедятся, что каждый из них лично может внести вклад в ее сохранение и защиту», - отметила руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.«Вместе с МТС мы уже второй год в игровом формате прививаем детям и подросткам ответственное отношение в окружающей среде, демонстрируя, что в заботе и бережном отношении нуждаются абсолютно все ее обитатели, начиная с хрупких полевых цветов, заканчивая самыми большими и сильными хищниками – медведями и тиграми. Вместе с ведущими обучающих роликов юные зрители отправятся в увлекательное путешествие по первозданной природе, заглянут в заповедники и зоопарки, узнают все самое интересное о жизни местных животных и многое другое. Этот интерактивный курс понравится не только ребятам, но и их родителями, а потому станет отличным вариантом веселого и полезного досуга для всей семьи», - прокомментировала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.О программе «Поколение М»«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие творческие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на 63 операции.Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждены рядом статусных, в том числе международных премий. ООН включила программу в перечень ведущих мировых практик для достижения целей устойчивого развития. «Поколение М» стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации», победителем премии Effie Russia в номинации «Positive change» и других.О Московском зоопаркеПриродоохранная функция – одна из основных функций деятельности Московского зоопарка. В нашей коллекции находятся редкие и исчезающие виды животных, проводя большие научно-практические наблюдения, мы стараемся восстанавливать их популяции в неволе. Верным спутником природоохранного направления является просветительское. В зоопарке в формате лекционных, образовательных, научно-популярных, интерактивных программ и специально экологических проектах, мы стараемся использовать все многообразие форм просветительской деятельности.