На эти цели выделили 6 млн рублей.

Во Владимире детской школе искусств №3 города купили новые музыкальные инструменты и оборудование. На эти цели выделили 6 млн рублей. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в департаменте культуры.Закуплен 41 музыкальный инструмент – рояль «Соната», пианино «Соната», баяны «Тула» и «Юпитер», аккордеоны «Юпитер» и «Weltmeister», домры, гитары, балалайка, флейты, кларнеты, скрипки, виолончели, интерактивные доски, ноутбуки, мольберты, планшеты, муфельная печь, а также учебная литература и оборудование.Напомним, что ДШИ работает с 1975 года. На базе учреждения открыто три отделения: музыкальное, художественное и хореографическое. Всего - 16 специализаций.Ежегодно выпускники поступают в профильные средние и высшие учебные заведения. В школе трудятся 75 преподавателей и концертмейстеров. Бесплатное образование получают 864 человека.