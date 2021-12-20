В областном центре ищут новых перевозчиков. На портале госзакупок размещены контракты по 14...

В областном центре ищут новых перевозчиков. На портале госзакупок размещены контракты по 14 городским автобусным маршрутам.Новые контракты будут заключены на 5 лет. Основное требование в 2022 году - обновление подвижного состава. С января на линию будут выпускать автобусы не старше 3-х лет. Также в мэрии принято решение о единой цветовой гаммы машин - "красно-белой". В настоящее время прошел лишь один аукцион по востребованному 27-му маршруту. Но на него никто не заявился. Сегодня на владимирских линиях работают 10 автоперевозчиков на 36 маршрутах.