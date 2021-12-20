В области дан старт новогодним ёлкам и утренникам. Череду новогодних представлений для детей...

В области дан старт новогодним ёлкам и утренникам. Череду новогодних представлений для детей сегодня открыла губернаторская елка - главное предновогоднее торжество региона. Ребят со всех районов области поздравил врио губернатора Александр Авдеев.- Если на уроках спать, то получишь точно?...- Дваааа!- Молодцы...Загадки и пожелания от врио губернатора открывают главное новогоднее представление области. Артисты областного дворца культуры подготовили для ребят волшебную сказку, которая, как отметил Александр Авдеев, получилась по-настоящему доброй и праздничной историей про дружбу.- Мы уничтожим половину жителей, а другую - превратим рабов, как это сделали с арзаками, а!Добро побеждает всегда.Но ни одна сказка невозможна без злодея. Огорчает только, что весь свой энтузиазм капитанша тратит на захват планет. И теперь ее главная цель - Земля. "Возвращение в Изумрудный город" - красочное шоу с элементами цирка, современными декорациями, танцами и песнями. В основе сюжета - сказки Волкова. А значит спасать планету будут Лев, Страшила, Дровосек и Элли. А такая команда, как известно, найдет управу на всех. И капитанша в финале становится межгалактическим ... журналистом.- Тогда все вперед за мной! ой... разрешите приступать?Традиционно, на губернаторскую ёлку во Владимир приезжают победители школьных олимпиад, лауреаты конкурсов и фестивалей, дети-сироты и многодетные семьи - сотни ребят со всех районов области.Варя Штроткина:- У меня есть два братика: Сережка и Ванька.- А какой твой любимый герой в этой сказке?- Железный дровосек.- А почему?- Потому что он железный и с топором потому что.Но главный герой всех новогодних сказок, конечно, с посохом. Все приглашенные дети получили от зимнего волшебника Деда Мороза сладкие подарки.Праздник открыл череду губернаторских елок. Традиционно, в декабре их проходит не менее трех. В общей сложности, более тысячи ребят смогут приехать в областной центр и стать участниками сказочной истории - про добро и волшебство.Кристина Иванова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир"