В области дан старт новогодним ёлкам и утренникам. Череду новогодних представлений для детей...
В области дан старт новогодним ёлкам и утренникам. Череду новогодних представлений для детей сегодня открыла губернаторская елка - главное предновогоднее торжество региона. Ребят со всех районов области поздравил врио губернатора Александр Авдеев.
- Если на уроках спать, то получишь точно?...
- Дваааа!
- Молодцы...
Загадки и пожелания от врио губернатора открывают главное новогоднее представление области. Артисты областного дворца культуры подготовили для ребят волшебную сказку, которая, как отметил Александр Авдеев, получилась по-настоящему доброй и праздничной историей про дружбу.
- Мы уничтожим половину жителей, а другую - превратим рабов, как это сделали с арзаками, а!
Добро побеждает всегда.
Но ни одна сказка невозможна без злодея. Огорчает только, что весь свой энтузиазм капитанша тратит на захват планет. И теперь ее главная цель - Земля. "Возвращение в Изумрудный город" - красочное шоу с элементами цирка, современными декорациями, танцами и песнями. В основе сюжета - сказки Волкова. А значит спасать планету будут Лев, Страшила, Дровосек и Элли. А такая команда, как известно, найдет управу на всех. И капитанша в финале становится межгалактическим ... журналистом.
- Тогда все вперед за мной! ой... разрешите приступать?
Традиционно, на губернаторскую ёлку во Владимир приезжают победители школьных олимпиад, лауреаты конкурсов и фестивалей, дети-сироты и многодетные семьи - сотни ребят со всех районов области.
Варя Штроткина:
- У меня есть два братика: Сережка и Ванька.
- А какой твой любимый герой в этой сказке?
- Железный дровосек.
- А почему?
- Потому что он железный и с топором потому что.
Но главный герой всех новогодних сказок, конечно, с посохом. Все приглашенные дети получили от зимнего волшебника Деда Мороза сладкие подарки.
Праздник открыл череду губернаторских елок. Традиционно, в декабре их проходит не менее трех. В общей сложности, более тысячи ребят смогут приехать в областной центр и стать участниками сказочной истории - про добро и волшебство.
Кристина Иванова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир"