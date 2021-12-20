Продавцов проверили на знание телефонов вызова экстренных служб и напомнили о том, что вся пиротехническая продукция должна быть недоступна для покупателей

В областном центре пиротехническая продукция продается в 11 магазинах или отделах. Большую часть из них сотрудники МЧС проверили в рамках традиционного предновогоднего рейда. В присутствии прессы и ТВ организаторы рейда провели обследование торговых точек, проверили сертификаты на продукцию, а также провели осмотр самих помещений.Одновременно проводились профилактические консультации с продавцами. Их проверили на знание телефонов вызова экстренных служб и напомнили о том, что вся пиротехническая продукция должна быть недоступна для покупателей – размещать её разрешено только на стеллажах за закрытым прилавком и в крытых витринах.Кроме того, запрещается продажа пиротехники лицам моложе 16 лет. В одной из точек продажи такое объявления отсутствовало. А в другом районе было обнаружено, что упаковка с продукцией находилась в зале в свободном доступе. При инспекторах её убрали за прилавок.Важно помнить, что в случае нарушения правил продажи пиротехники должностным лицам грозит штраф в сумме от 6 до 15 тыс. рублей, а юридическим лицам – от 150 до 200 тысяч.В региональном ГУМЧС заверили, что инспекторы нанесут профилактические противопожарные визиты во все точки продаж пиротехники. В поле их зрения обязательно попадут и места стихийной торговли.