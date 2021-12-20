После актуализации ПСД ценник может возрасти до трёх миллиардов рублей.

Врио губернатора Александр Авдеев сообщил, что Рпенский проезд строят с отставанием в год. Глава региона выезжал на место и пришёл к выводу, что строители лукавят, говоря о трёхмесячной задержке.«Объективности ради надо сказать, что отставание гораздо больше. Около года. Выросли цены, придётся пересчитывать смету. Сроки возведения переносятся на 22-23 год», - отметил Александр Авдеев.Интересно, что бывший замгубернатора Роман Годунин весной текущего года говорил о «хороших темпах» строительства. Заявлялось, что ввести дорогу в эксплуатацию могут уже в декабре 2022 года.После актуализации ПСД ценник может возрасти до трёх миллиардов рублей.Напомним, что Рпенский проезд будет представлять из себя четырёхполосную проезжую часть длиной два километра. Он соединит две улицы - Юбилейную и Мира. Планируется, что это позволит разгрузить потоки транспорта в центре Владимира.