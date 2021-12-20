После актуализации ПСД ценник может возрасти до трёх миллиардов рублей.
Врио губернатора Александр Авдеев сообщил, что Рпенский проезд строят с отставанием в год. Глава региона выезжал на место и пришёл к выводу, что строители лукавят, говоря о трёхмесячной задержке.
«Объективности ради надо сказать, что отставание гораздо больше. Около года. Выросли цены, придётся пересчитывать смету. Сроки возведения переносятся на 22-23 год», - отметил Александр Авдеев.
Интересно, что бывший замгубернатора Роман Годунин весной текущего года говорил о «хороших темпах» строительства. Заявлялось, что ввести дорогу в эксплуатацию могут уже в декабре 2022 года.
После актуализации ПСД ценник может возрасти до трёх миллиардов рублей.
Напомним, что Рпенский проезд будет представлять из себя четырёхполосную проезжую часть длиной два километра. Он соединит две улицы - Юбилейную и Мира. Планируется, что это позволит разгрузить потоки транспорта в центре Владимира.