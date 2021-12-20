На мероприятие на новогоднем троллейбусе приехал Дед Мороз, Снегурочка и их гости: якутский Дед Мороз, Санта-Клаус, итальянская рождественская фея Бефана и другие сказочные персонажи.

Во Владимире прошло официальное открытие Рождественской ярмарки на Соборной площади и катка на Пушкинском бульваре. На мероприятие на новогоднем троллейбусе приехал Дед Мороз, Снегурочка и их гости: якутский Дед Мороз, Санта-Клаус, итальянская рождественская фея Бефана и другие сказочные персонажи.Они поздравили владимирцев с наступающим Новым годом. Выступления гостей праздника сопровождались яркими концертными номерами художественных коллективов.Главным украшением территории стали инсталляции «Жар-Птица» и «Владимирский лев». Открытие новогодней программы собрало почти 500 владимирцев.«В период каникул на Соборной площади будут проводиться всевозможные мероприятия и концерты. Учтены актуальные рекомендации и требования Роспотребнадзора и медиков», - напомнила заместитель начальника управления культуры и туризма Наталья Литвинова.Что касается главного городского льда, то в этом году на Пушкинском бульваре создана волшебная атмосфера сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева».Напомним, что общая концепция новогодних праздников во Владимире составлена с учётом равномерного распределения площадок по разным районам города.