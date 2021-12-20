Устранение последствий непогоды осложняется продолжающимися осадками и сильным ветром.

Во Владимирской области энергетики восстанавливают электроснабжение, нарушенное из-за сильной метели в выходные дни. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго».«В ночь с 19 на 20 декабря снегопад и порывы ветра стали причиной технологических сбоев в работе коммуникаций в юго-западном, западном и восточном районах», - уточнили в компании.В ремонтных работах задействовано 113 человек и 73 единицы спецтехники. В наиболее пострадавшие от стихии части 33-го региона направлены бригады из других муниципалитетов.Устранение последствий непогоды осложняется продолжающимися осадками и сильным ветром.В первую очередь энергетики запитывают социально значимые объекты.