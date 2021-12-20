20 декабря в Камешковском районном суде состоялся судебное заседание, на котором рассматривалось...

20 декабря в Камешковском районном суде состоялся судебное заседание, на котором рассматривалось дело Дмитрия Копылова, жителя Камешковского района, обвиняемого в совершении более 60 преступлений, в том числе похищении ребенка.Ему продлен срок содержания под стражей на срок 6 месяцев.Напомним, что 7-летний мальчик был похищен 28 сентября 2020 года в селе Горки Камешковского района Владимирской области. Ребенок приехал из школы, вышел из автобуса в 14:00, но до дома не дошел. На поиски были направлены все силы правоохранительных органов и волонтеров.За информацию о пропавшем ребенке МВД России была объявлена награда 1 миллион рублей. Поиски продолжались 52 дня.Местонахождение похищенного мальчика было установлено в результате работы следственно-оперативной группы при помощи Интерпола.Суд принял во внимание, что К. обвиняется в совершении более 60 преступлений, в том числе особо тяжких, причастность к предполагаемым противоправным деяниям не оспаривает, социально значимыми связями не обременен. Учел суд и значительный объем уголовного дела (24 тома), а также массив доказательств, подлежащих исследованию в ходе судебного разбирательства.Судебное заседание в закрытом режиме назначено на 27 декабря 2021 года в 14 часов, сообщается на сайте Камешковского районного суда.