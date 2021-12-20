Сильный ветер и снегопад нарушили энергоснабжение во Владимирской области.
Энергетики...
Сильный ветер и снегопад нарушили энергоснабжение во Владимирской области.
Энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей Владимирской области, нарушенное из-за снега и сильного ветра, сообщает пресс-служба "Россети Центр и Приволжье" - "Владимирэнерго" в понедельник.
В ночь с 19 на 20 декабря обильные осадки в виде снега с порывами ветра стали причиной технологических нарушений в работе электросетей юго-западной, западной и восточной частей региона.
Количество оставшихся без энергоснабжения потребителей не уточняется.
На данный момент в восстановительных работах задействовано 54 бригады в количестве 113 человек и 73 единиц техники. В пострадавшие районы направлены персонал и техника из районов, менее задетых стихией.
Работы осложняются сильным снегопадом и усиливающимися порывами ветра.
Накануне в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий (выпадением сильного снега) в филиале «Владимирэнерго» был введён режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.
В филиале работает оперативный штаб, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.
Фото: pexels.com/