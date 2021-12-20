Сильный ветер и снегопад нарушили энергоснабжение во Владимирской области. Энергетики...

Сильный ветер и снегопад нарушили энергоснабжение во Владимирской области.Энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей Владимирской области, нарушенное из-за снега и сильного ветра, сообщает пресс-служба "Россети Центр и Приволжье" - "Владимирэнерго" в понедельник.В ночь с 19 на 20 декабря обильные осадки в виде снега с порывами ветра стали причиной технологических нарушений в работе электросетей юго-западной, западной и восточной частей региона.Количество оставшихся без энергоснабжения потребителей не уточняется.На данный момент в восстановительных работах задействовано 54 бригады в количестве 113 человек и 73 единиц техники. В пострадавшие районы направлены персонал и техника из районов, менее задетых стихией.Работы осложняются сильным снегопадом и усиливающимися порывами ветра.Накануне в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий (выпадением сильного снега) в филиале «Владимирэнерго» был введён режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.В филиале работает оперативный штаб, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.Фото: pexels.com/