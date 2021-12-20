Ориентировочное время подключения потребителей - 22-00.

Из-за сильного снегопада 20 декабря во Владимирской области произошли массовые отключения электрической энергии. На 12-00 без света остались 58 населенных пунктов, 91 трансформаторная подстанция, почти 4000 человек. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе губернатора.Разбивка по муниципалитатам выглядит так: Селивановский район – 20 населённых пунктов без эленергоснабжения, Петушинский – 16, Гусь-Хрустальный и Киржачский – по 11.К вечеру 20 декабря, на 17-00 остаются отключенными 34 села и деревни, 27 СЗО, 2,6 тысячи человек.По информации Белого дома над устранением последствий аварий трудятся 20 бригад, 50 человек, 28 машин спецтехники.Социально важные объекты на время проведения восстановительных работ были запитаны от резервных источников. Ориентировочное время подключения потребителей - 22-00.«21 декабря в Селивановском районе состоится встреча с жителями, в которой примут участие представители департамента ЖКХ и ресурсоснабжающей компании», - резюмировали владимирские власти.