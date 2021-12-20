Владимирская полиция подвела итоги оперативно-профилактической операции «Оружие». В начале декабря...

Владимирская полиция подвела итоги оперативно-профилактической операции «Оружие».В начале декабря на территории региона проводилась оперативно-профилактическая операция «Оружие». Полицейские провели ряд мероприятий по противодействию незаконному изготовлению и обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.За время проведения операции сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято 8 единиц оружия, свыше 200 боеприпасов, более 600 грамм взрывчатых веществ. Выявлены преступления, связанные с незаконным изготовлением и оборотом оружия, зафиксировано 29 административных правонарушений.Так, в Камешковском районе возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя района, подозреваемого в незаконном хранении взрывчатых веществ. Сотрудники полиции изъяли более 400 грамм дымного пороха, который является взрывчатым веществом метательного действия. Это подтвердили результаты проведенного исследования.А в Гусь-Хрустальном полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и угрозе убийством.Гусевчанин, незаконно изготовивший самодельное оружие, в ходе конфликта угрожал им своей сожительнице.Полицейские изъяли самодельную винтовку, которая, согласно экспертному заключению, является огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы. А также незаконно хранящийся бездымный порох. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.Сотрудники полиции напоминают, что хранение гражданского оружия и патронов к нему позволено только гражданам, получившим разрешения на хранение или хранение и ношение оружия.Если гражданин не является собственником огнестрельного оружия, оружие им найдено или передано ему, то хранение и использование этого оружия запрещены. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел, в противном случае это повлечет административную или уголовную ответственность.Граждане, сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в добровольном порядке, от уголовной ответственности освобождаются, если в их действиях не содержится иного состава преступления, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: pexels.com/